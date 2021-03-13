ربة منزل تستعين بجارها لقتل شقيق زوجها في البحيرة

قرر المستشار عمرو بيومى وكيل النائب العام، برئاسة المستشار أسامة فودة رئيس نيابة كوم حمادة، حبس ربة منزل، وجارها 4 أيام، لاتهامهما بالشروع فى قتل شقيق زوجها، لإلصاق التهمة بشقيقه الآخر انتقامًا منه لوجود خلافات سابقة بينهما.

كانت مباحث مديرية أمن البحيرة، كشفت غموض العثور على شخص فى حالة خطرة ومصاب بكسر في قاع الجمجمة داخل منزله، جراء حادث اعتداء، بزاوية فريج التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الجريمة زوجة شقيقة، وجارها انتقامًا من شقيق المجنى عليه وإلصاق التهمة به.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بوصول (أ.س.ل)، إلى مستشفى كوم حمادة العام فى حالة خطرة، وعلى الفور كلف اللواء محمد شعراوى مدير مباحث البحيرة بتشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي برئاسة العقيد محمود عيسى رئيس فرع البحث الجنائى بكشف غموض الواقعة.

وتبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة (ع.ي) زوجة شقيق المجنى عليه، و(ح.س)، جار المتهمة، وذلك حتى يتم إلصاق التهمة بشقيق المجنى عليه انتقاماً منه لوجود بعض الخلافات بينهما.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، حيث قلدت المتهمة الأولى، نسخة من مفاتيح المنزل وتسليمها إلى المتهم الثانى لتسهيل دخوله المنزل دون أن يشعر به أحد.

وأضاف المتهمان فى اعترافاتهما، أمام عمرو بيومى وكيل النائب العام، أنهما انتظرا حتى دخل المجنى عليه المنزل ثم فتح المتهم الثانى، المنزل بالمفتاح المقلد، وانهال على المجنى عليه بآلة حادة حتى سقط مغشياً عليه.