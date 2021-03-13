المحتجون ينددون بمنظومة السلطة الفاسدة في لبنان

تجمع عدد من المحتجين اللبنانيين وسط العاصمة بيروت ونصبوا الخيام في ساحة الشهداء، فيما أقدم محتجون آخرون على قطع الطرقات شرق لبنان وجنوبه وشماله، وذلك احتجاجاً على سوء الأوضاع الاقتصادية والمالية والسياسية.

وندّد المحتجون بمنظومة "السلطة الفاسدة القائمة". ورفعوا الإعلام اللبنانية.

وشدد المحتجون على ضرورة: "استكمال الثورة حتى تحقيق المطالب كافة للتغيير"، ودعوا إلى "إسقاط منظومة الفساد في السلطة القائمة".

كما دعوا إلى "النزول إلى الساحات على مساحة الوطن لإسقاط المنظومة الفاسدة والمستهترة بالشعب، لأي جهة أو طائفة انتموا، إذ أن الجوع على الأبواب، وما زال النهب والتحاصص على أشده".

وناشد المحتجون السلطة السياسية باعتزال العمل السياسي ووجهوا انتقادات إلى رئيس الجمهورية ووزير الخارجية السابق جبران باسيل.

وتوجه عدد من المحتجين من ساحة الشهداء للاعتصام أمام مرفأ بيروت، وذلك للتضامن مع أهالي شهداء المرفأ، وللمطالبة بمعرفة حقيقة انفجار المرفأ.

يذكر أن سعر صرف الدولار لامس اليوم السبت الـ12000 ليرة في السوق الموازية.

وكانت احتجاجات شعبية قد انطلقت منذ بداية مارس الحالي بعد بلوغ سعر صرف الدولار عتبة الـ10000 ليرة لبنانية،وشملت كافة المناطق اللبنانية من الشمال إلى الجنوب والشرق وجبل لبنان بالإضافة إلى العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية. وعمل المحتجون على قطع معظم الطرقات احتجاجاً.

وأدى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، إلى ارتفاع ‏أسعار السلع الاستهلاكية بشكل كبير وتدنّي القدرة الشرائية للمواطنين، حيث بات الحدّ الأدنى للأجور في لبنان أقل من 70 دولار.