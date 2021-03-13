قال الفنان الكوميدي محمد ثروت، إن طاقم العمل كان خائفًا وقت عرض الموسم الثاني من مسلسل «اللعبة» من عدم تحقيقه لنجاح كبير كالموسم الأول.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «التاسعة» المذاع عبر فضائية «الأولى المصرية»، مساء أمس الجمعة، أن طاقم العمل حرص على تقديم أفكار أكثر وأقوى في الموسم الثاني ليظل محافظًا على نجاحه، ذاكرًا أنه حاليًا يتم الاستعداد لعمل الموسم الثالث من المسلسل.

وذكر أن الاسم المؤقت لمسلسل اللعبة الموسم الثالث «اللعبة مع الكبار»، مضيفًا أنه يتم العمل حاليًا على أفكار أقوى من الموسمين السابقين.

وتابع: «الإفيهات مش بتبقى مكتوبة لكن بنتفق عليها قبل التصوير، اللي بيضحك منها بنمشيه واللي لاء مش بنمشيه»، موضحًا أن جميع ممثلين مسلسل اللعبة في الموسم الثاني كان لديهم مساحات أكبر لتقديم كوميديا، خاصة بعد تمكنهم من الشخصيات التي يقدمونها.





