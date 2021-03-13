 عمرو أديب ناعيا عباس الطربيلي: قيمة صحفية كبيرة ولآخر لحظة كان بيكتب مقالاته - بوابة الشروق
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عمرو أديب ناعيا عباس الطربيلي: قيمة صحفية كبيرة ولآخر لحظة كان بيكتب مقالاته

عباس الطربيلي
عباس الطربيلي
أمل محمود
نشر في: السبت 13 مارس 2021 - 4:09 ص | آخر تحديث: السبت 13 مارس 2021 - 4:09 ص

نعى الإعلامي عمرو أديب، الصحفي عباس الطربيلي، قائلًا: «كان مدرسة وقيمة صحفية كبيرة، لآخر لحظة كان بيكتب مقالاته، وجيلنا من الصحفيين واللي قبلنا كان لازم يكون عدى على أستاذ عباس الطرابيلي».
وقال خلال تقديم برنامجه «الحكاية» المذاع عبر فضائية «mbcمصر»، مساء أمس الجمعة، إن الراحل الصحفي عباس الطرابيلي عانى قبل وفاته من إصابة بفيروس كورونا، ذاكرًا أنه من الأعضاء القدامي لحزب الوفد.
وتابع: «كان ليا الحظ إني اتدربت في الوفد وأنا في أولى جامعة»، مشيرًا إلى تعلمه فنون الصحافة على يد الرحل عباس الطرابيلي.
وأضاف أنه كان يحرص على تعليم الطلاب أسس الصحافة، متابعًا: «معدتش في حد يعلمك كده، كان في فكرة شيخ الصناع والصبيان، هو كان شيخ الصناع وإحنا كنا الصبيان».
وتوفى أمس الصحفي الكبير عباس الطرابيلي، عن عمر يناهز 85 عامًا، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

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