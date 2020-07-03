قيادي في تحالف ميركل المسيحي يرى التحالف في أزمة صعبة بسبب فضيحة الكمامات

يرى نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي الألماني، تورستن فراي، أن حزبه يمر بواحدة من أصعب أزماته منذ فضيحة التبرعات للمستشار الأسبق هيلموت كول.

وقال فراي، في تصريحات لخدمة الفيديو الخاصة بصحيفة "بيلد" الألمانية: "بالتأكيد، هذه واحدة من أخطر الأزمات التي مررنا بها كتحالف مسيحي خلال الأعوام العشرين الماضية.. نتعامل هنا مع فقدان ثقة يتعين علينا إصلاحه على نحو جذري"، موضحا أن هذا لن يكون ممكنا في غضون أيام قليلة.

وذكر فراي، أنه لا يعتقد أن هناك حالات فساد أخرى في كتلته البرلمانية، وقال: "أظهرنا خلال الأيام القليلة الماضية أن المجموعة البرلمانية واضحة للغاية في موقفها وأنها تتخذ تبعات لبس فيها، لا أتصور أنه من الممكن أن يكون هناك المزيد من مثل هذه الحالات".

وتحدث فراي عن "أضرار جسيمة" لحقت بالتحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، قبل الانتخابات الإقليمية غدا الأحد في ولايتي بادن -فورتمبرج وراينلاند-بفالتس وقبل انتخابات المحليات في ولاية هيسن.

وبدأ الإدعاء العام في ألمانيا مؤخرا تحقيقا أوليا في صفقات تجارية أبرمها نائب ينتمي للحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم، لبيع كمامات في خضم أزمة كورونا.

وتسببت هذه الصفقات، التي تم الكشف عنها مؤخرا، في سيل من الانتقادات السياسية، ما دفعت النائب البرلماني المتورط في الصفقات نيكولاس لوبيل للاستقال من حزبه، وكذلك مشرع آخر منتمي للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.

وتجدر الإشارة إلى أن التحالف المسيحي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب البافاري.