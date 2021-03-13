 رئيس الوزراء عن وضع القاهرة التاريخية: أعتقد كفانا ولازم ندخل نطور مع بعض - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الوزراء عن وضع القاهرة التاريخية: أعتقد كفانا ولازم ندخل نطور مع بعض

هديل هلال
نشر في: السبت 13 مارس 2021 - 3:01 م | آخر تحديث: السبت 13 مارس 2021 - 3:01 م
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن منطقة القاهرة التاريخية تعرضت لتدهور جزء كبير في مبانيها، معلقًا على ادعاءات البعض بأن الدولة تستهدف إزالة المحلات ونقلها إلى أماكن أخرى: «بالعكس أنا داخل أعمل تطوير ونرجع الحرف كما كانت».

ونوه مدبولي، في تصريحات خلال تفقده منطقة القاهرة التاريخية، مساء السبت، إلى أن المنطقة تتعرض للفقد بسبب تعرض الآثار للحريق أو الانهيار، مضيفًا: «أعتقد كفانا ولازم ندخل نطور مع بعض».

ولفت إلى خطورة الأماكن التي تخزن بها مواد شديدة الخطورة، متابعًا: «لو حصلت مشكلة محدش هيلحق المنطقة، والقاهرة التاريخية شهدت نشاطًا غير مناسب، لم ينتمي للمنطقة وبعض الأنشطة التي تؤثر بشكل شديد الضرر عليها».

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