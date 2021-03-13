 محافظ الشرقية يوجه بصرف تعويضات وإعانات عاجلة لأسر ضحايا حريق مصنع العبور - بوابة الشروق
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محافظ الشرقية يوجه بصرف تعويضات وإعانات عاجلة لأسر ضحايا حريق مصنع العبور

فاطمة علي:
نشر في: السبت 13 مارس 2021 - 8:30 م | آخر تحديث: السبت 13 مارس 2021 - 8:30 م

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، محمد كمال الدين الحجاجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، بسرعة صرف تعويضات وإعانات عاجلة لأسر ضحايا ومصابي حريق مصنع ملابس جاهزة بمدينة العبور من أبناء المحافظة.

وقال المحافظ، في بيان له، اليوم السبت، إنه طبقًا لتعليمات نيفين القباج، وزيرة التضامن، سيتم صرف 15 ألف جنيه لكل مصاب و30 ألف جنيه لأسرة كل متوفى من الضحايا بعد التعرف على هويتهم.

وشدد المحافظ، على توفير كافة احتياجات أسر الضحايا ومصابي الحادث من مواد غذائية ودعم معنوي، منوهًا بأن المحافظة لن تدخر جهدًا في توفير كافة أوجة الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين وتلبية احتياجات أسر الضحايا.

وكلف محافظ الشرقية، الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمتابعة المستمرة لحالة مصابي الحريق بمستشفى بلبيس المركزي، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة للمصابين، وعدم مغادرتهم المستشفى إلا بعد تماثلهم للشفاء.

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