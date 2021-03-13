حملات نظافة وإزالة إشغالات وفض تجمعات داخل سوق سفاجا

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قادت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم السبت، حملة على تجمعات الباعة الجائلين وسوق سفاجا لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت رئيس المدينة، أنه تم التوجيه بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد داخل التجمعات اليومية ونظافة وتطهير السوق أول بأول للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما تفقدت عددا من المطاعم والكافيهات والمقاهي للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، واتخاذ إجراءات الغلق الفوري لمدة أسبوع لمن يخالف إجراءات فيروس كورونا المُتّبعة.

وكلفت المغربي مسئول السوق بعمل حملات الرش والتطهير لأماكن تجمع المواطنين داخل السوق وكذلك طالبت مسئول إدارة النظافة والمتابعة الميدانية باستمرار أعمال الرش والتطهير والتعقيم في المصالح الحكومية.

والتقت رئيس المدينة عدد من المواطنين للاستماع لشكواهم وتم تحويل عددا منها من إلى الإدارات المختصة ووجهت بسرعة حلها وحسن التعامل مع المواطنين.