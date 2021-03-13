لو فيجارو: إدارة مجموعة دانون الفرنسية تجتمع غدا وسط نزاع بمجلس الإدارة

يجتمع مجلس إدارة مجموعة دانون الفرنسية غدا الأحد وسط نزاع بين إيمانويل فابر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة وبعض أعضاء مجلس الإدارة.

وذكرت صحيفة لوفيجارو الفرنسية نقلا عن مصادر قريبة من مجلس الإدارة لم تسميها ، أن أحد كبار المساهمين في المجموعة ، وهي شركة "أرتيزان بارتنرز" التي كانت تضغط من أجل رحيل فابر، عقد مؤتمرات بالفيديو مع العضو المنتخب ذى المهام الخاصة بمجلس إدارة دانون وكذلك مع فابر هذا الأسبوع.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت ، ذكرت مجموعة دانون في وقت سابق من هذا الشهر أن فابر سيحتفظ بمنصب رئيس مجلس الإدارة ؛ وقالت الشركة أيضًا إنها بدأت في البحث عن رئيس تنفيذي جديد .

ورفض ممثلو دانون ومتحدثة باسم أرتيزان التعليق.

وكان مساهمون قد طالبوا برحيل، إيمانويل فابر، من رئاسة مجموعة "دانون" الفرنسية، لكن مجلس الإدارة لم يستجب، غير أنه حد من سلطاته في تلك المجموعة المتخصصة في الصناعات الغذائية.

بعد ثلاث ساعات من النقاش في مجلس الإدارة فى أوائل مارس الجاري، قرر مجلس الإدارة بقاء فابر رئيساً للمجموعة، إلا أنه قرر تجريده من صلاحيات منصب الرئيس التنفيذى الذي كان يشغله مع رئاسة الشركة.

ولن تكون لإيمانويل فابر سلطات واسعة بعد هذا القرار القاضى بالفصل بين مهام الرئيس واختصاصات الرئيس التنفيذى ، الذي سيتم تعيينه في الأشهر المقبلة، كي يتولى كل شؤون عمليات الشركة .

وكان إيمانويل فابر في مرمي انتقادات خرجت للعلن من داخل مجلس الإدارة، حيث طالب العديد من المساهمين برحيله، غير أن مجلس الإدارة أكد أن الكلمة الأخيرة فى ذلك هى للمجلس .

وكان اثنان من المساهمين الكبار قد نددا بالنتائج المالية والعملياتية للمجموعة العملاقة، وسط انتقادات بشأن آداء أسهمها في البورصة .