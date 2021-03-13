توقعات بزراعة شتلات ذرة قادرة على تحمل الرياح القوية في أمريكا

ربما يكون بمقدور المزارعين في مختلف أنحاء الولايات المتحدة زراعة شتلات ذرة، قادرة على تحمل الرياح، تماما مثل الرياح التي جلبها الإعصار القوي الذي ضرب ولاية "إيوا" العام الماضي، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وتطور شركة "باير إيه جي" شتلات قصيرة يمكن أن تقاوم الرياح بدون أن تسقط، طبقا لما ذكره بوب ريتر، رئيس الأبحاث والتطوير في قسم "علوم المحاصيل" بشركة الكيماويات الألمانية العملاقة.

ومن المتوقع إطلاق أول صنف جديد، تم زراعته في المكسيك في سبتمبر الماضي ، في الولايات المتحدة في عام 2023 تقريبا.

والشتلات الطويلة هي مؤشر منذ فترة طويلة لمحاصيل ضخمة من الذرة ، لكن شركة "باير" تقول إن صنفها القصير لن يضر حجم المحصول.