 قاضية أمريكية تأمر بتركيب كاميرات في سجون بكاليفورنيا بسبب بلاغات عن انتهاكات ضد السجناء - بوابة الشروق
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قاضية أمريكية تأمر بتركيب كاميرات في سجون بكاليفورنيا بسبب بلاغات عن انتهاكات ضد السجناء

كاميرات مراقبة
كاميرات مراقبة
د ب أ
نشر في: السبت 13 مارس 2021 - 8:50 م | آخر تحديث: السبت 13 مارس 2021 - 8:50 م

أمرت قاضية اتحادية مسؤولي الإصلاحيات العاملين بها بارتداء كاميرات مثبتة على الملابس وتركيب كاميرات مراقبة في خمسة سجون في كاليفورنيا بسبب الإبلاغ عن انتهاكات متكررة بحق السجناء ذوي الاحتياجات الخاصة .

وذكرت صحيفة لوس أنجليس تايمز أن القاضية الأمريكية كلوديا ويلكن أصدرت ذلك الأمر يوم الخميس في قضية حقوق ذوي الإعاقة.

وأمهلت القاضية السجون 21 يوما لوضع خطط لتركيب الكاميرات و 90 يوما أخرى لتشغيلها.

وكتبت ويلكن: "وجدت المحكمة أن الكاميرات المثبتة على الجسد من المرجح أن تحسن التحقيقات في سوء السلوك من قبل الموظفين وتقليل حالات انتهاك حقوق النزلاء المعاقين".

وأصدرت القاضية حكمها بعد مراجعة عشرات الإقرارات المقدمة من سجناء ومحامين حقوقيين نيابة عن السجناء.

وكتبت القاضية: "تتضمن بعض الحوادث استخدام القوة ضد سجناء معاقين عقليا أو جسديا على الرغم من أن السجناء المعاقين لم يشكلوا على ما يبدو تهديدا وشيكا على سلامة الموظفين أو غيرهم من السجناء".


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