يبدأ العرض المسرحي "ريسايكل" لفرقة مسرح الطليعة، فعاليات موسمه الخامس، 4 ليالي عرض على خشبة مسرح قصر ثقافة بورسعيد، وذلك الخميس - 18 مارس الجاري، والتي تتزامن مع فعاليات بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية لعام 2021.

ويستقبل المسرح، الجمهور مجانان بأولوية الحضور، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث يرفع الستار في السابعة والنصف مساءا.

"ريسايكل" هو إنتاج ورشة مسرحية، والعرض يتناول فكرة إعادة تدوير الإنسان المنتهية صلاحيته، وهل من الممكن أن يعود لإنسانيته مرة أخرى، من خلال مجموعة من الاستكشات، والعرض موسيقى أحمد حمدي رؤوف، ودراما حركية مناضل عنتر، وأزياء عبير البدراوي، وصياغة وإخراج محمد الصغير.