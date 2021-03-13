تاج الدين: أتوقع زيادة الإقبال على لقاحات كورونا بعد توافر كميات منه قريبا

علق الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة الوقائية، على عزوف بعض المواطنين عن الحصول على لقاح كورونا، أنه أمر موجود في العالم كله، خاصة لأنه وباء جديد، واللقاحات المضادة له أنتجت في وقت قصير وحاصلة على الموافقة الطارئة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء السبت، إن هناك الكثير من المواطنين يرغبون في الحصول على لقاح كورونا، إلا أن الكميات المتوفرة حاليًا لا تتعدة الآلاف.

وأضاف أن مصر لا تجيز أي لقاح قبل التأكد من سلامته وأمانه بنسبة 100%، ذاكرًا أن نسب الوفيات التي تم رصدها بين الحاصلين على لقاحات كورونا لا تتعدى الـ 10% حول العالم، ولأسباب ليس لها علاقة بالتطعيم.

وتوقع زيادة الإقبال على لقاح كورونا بعد توافر كميات كبيرة منه خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنها ستكفي جميع المواطنين، خاصة لأنه لن يسمح بتداوله بين الفئات العمرية الأقل من 18 عامًا والتي تقدر بنحو 35 مليون نسمة، وكذلك السيدات الحوامل.

وأكد أنه يوجد إقبال من الفئات المستهدفة حاليًا بعملية التطعيم من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ولكن ليس كبيرًا، مضيفًا أنه أعدادهم تقدر بالآلاف نظرًا لأن الكمية المتاحة بنفس المقدار.