محافظ الجيزة: إزالة عقار الدائري المحترق تمت بطريقة غير تقليدية

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنه تم العمل على مدار الأيام الماضية بشكل متواصل لحل مشكلة عقار الدائري المحترق، مشيرًا إلى توصية لجنة من كلية الهندسة بترك المبنى لحين انتهاء الحريق مع عدم الافراط في استخدام المياه لإخماد النيران حتى لا يتسبب في انهيار البناء بشكل يضر بالعقارات المجاورة والطريق الدائري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء أمس الجمعة، أن قرار إزالة العقار كان يقوم عليه لجان المنشآت الأيلة للسقوط وكلية الهندسية ومجلس بحوث الإسكان والبناء، لافتًا إلى توصلهم لضرورة إزالة العقار بطريقة غير تقليدية.

وأشار إلى خطورة إزالة العقار بأي طريقة أخرى لما كان سيتسبب في ضرر للعقارات المجاورة وكسر بجسم بنفق الدائري المتواجد في المنطقة والذي كان سيستغرق إصلاحه وقتًا طويلًا، مضيفًا أن صاحب العقار هو المسؤول عن تعويض الملاك، خاصة وأن محتويات المخزن هي التي تسبب في حدوث الحريق.

ولفت إلى إتاحة الفرصة لملاك الوحدات السكنية في العقار المحترق بإنزال معتلقاتهم من شققهم، ذاكرًا أنه تم توفير جميع الإمكانيات لهم بما لا يضر بهم، حيث كان يسمح لأسرتين فقط بالصعود للعقار.

وأكد محافظ الجيزة، دعم المحافظة لملاك الوحدات السكنية بعقار الدائري المحترق، وامدادهم بالآليات القانونية ما يمكنهم من الحصول على حقوقهم.

وأزالت أجهزة الإدارة المحلية عقار «فيصل المحترق» بطريقة النسف بـ«الديناميت»، وذلك بمنطقة فيصل في محافظة الجيزة، حيث جرى فرض كردون أمني 500 متر حول العقار لحماية المارة، إلى جانب توقيف حركة المرور بالطريق الدائري بشكل مؤقت.