أعضاء بالشيوخ الأمريكي يطالبون إدارة بايدن بالضغط على إسرائيل لتطعيم الفلسطينيين

طلب 5 أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، من إدارة الرئيس جو بايدن الضغط على حكومة إسرائيل لتوفير لقاح ضد فيروس كورونا للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.



ووقع السيناتورات بيرني ساندرز وإليزابيث وارن (وهما كانا بين المرشحين عن حزبهما إلى الانتخابات الرئاسية الأخيرة) وتوماس كاربر وشيرود براون وجيفري ميركلي على رسالة مشتركة موجهة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حيث أشاروا إلى أن مواطني الضفة الغربية وقطاع غزة لم يحصلوا إلا على كميات محدودة جدا من اللقاح، على الرغم من نجاح حملة التطعيم واسعة النطاق التي تجريها إسرائيل، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وطلبت الرسالة من إدارة بايدن حث الحكومة الإسرائيلية على فعل المزيد لمساعدة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة على تلقي الإمدادات المناسبة من اللقاحات ضد كورونا.



وشددت الرسالة على أن إسرائيل كقوة احتلال تتحمل بموجب القانون الدولي المسؤولية عن ضمان صحة الناس في الأراضي المحتلة، لافتة إلى تطلب الوضع الطارئ إجراءات عاجلة.



وحذرت الرسالة من أن عدم تطعيم إسرائيل سكان بعض المناطق الواقعة وراء الخط الأخضر يقوض حملة التطعيم في إسرائيل نفسها، موضحة أن الإسرائيليين لن يصبحوا محمين من وباء "كوفيد-19" ما لم يتم تطعيم الفلسطينيين.