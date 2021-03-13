رابطة العالم الإسلامي: الحوار الهادف يبعد الإنسان عن الكراهية

أكد الأمين المساعد لرابطة العالم الإسلامي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزيد أن الحوار الهادف والبناء يبعد بالإنسان عن كراهية الآخر وعن تدمير البشرية من خلال الدعوات الهدامة.

ووجه الزبد، في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدكتور محمد العيسى رئيس رابطة العالم الاسلامي أمام مؤتمر حوار الأديان والثقافات، الذي تنظمه وزارة الأوقاف، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته للمؤتمر في هذا التوقيت بالغ الأهمية، وقال إن"الناظر إلى التاريخ يرى صدى الدعوات الهدامة التي لا تمت للدين بصلة، فالأديان بريئة من الدعوة إلى الحروب وسفك الدماء.. وبراءة الأديان لا تعني براءة أتباعها".

وأضاف أن "الاختلاف في الدين ليس مدعاةً للحرب أو سفك الدماء، بل إن ثقافة الإسلام تقوم على أن الذي يختلف معك في الدين هو أخ لك في الإنسانية، والناس سواسية كأسنان المُشط لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي إلا بالتقوى والعمل الصالح، ويقول تعالى (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)".