جلال يطمئن على حالة نجم المقاصة ويجهز البديل له

قام إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي مصر المقاصة، بالإطمئنان على جاهزية المالاجاشي بولان فوافي، من أجل الانضمام إلى صفوف الفريق الفترة القادمة.

وغاب فوافي عن صفوف الفريق الفيومي الفترة الماضية، بسبب تعرضه للإصابة بشد في العضلة الخلفية، ويترقب ايهاب جلال نتائج الفحص الطبي ومدى من أجل الوقوف على مدى جاهزيته للتواجد مع الفريق والمشاركة فى المباريات المقبلة.

وعلى جانب آخر، يجهز إيهاب جلال الثنائى شيمليس بيكلي، ومفتاح طقطق، فى حال استمرار إصابة فوافى الذي يعانى منها منذ فترة وحاجته إلى راحة جديدة.