 أنشطة ثقافية وورش فنية احتفالا بعيد الأم في قصر أحمد بهاء بأسيوط - بوابة الشروق
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أنشطة ثقافية وورش فنية احتفالا بعيد الأم في قصر أحمد بهاء بأسيوط


نشر في: السبت 13 مارس 2021 - 3:01 م | آخر تحديث: السبت 13 مارس 2021 - 3:01 م

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية أمس بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص في أسيوط، حيث قدمت الفنانة مروة شريت ورشة فنية تصميم هدية لست الحبايب باستخدام ورق الكوريشه والنصبيان.

وعقدت ندوة شعرية للشاعر الدكتور سيد عبدالرازق، تناول فيها السيرة الذاتية للأديب فاروق شوشة وبعض النماذج من أعماله الأدبية، بجانب ورشة لتعليم التلي قامت خلالها الفنانة ياسمين جاد بشرح غرز عمل شجرة اللبلاب، بالإضافة إلى تنظيم ورشتين لحكي القصص للأطفال الأولي بعنوان "تضحية أم"، والثانية بعنوان "عيد ميلاد ماما"، وذلك بمناسبة عيد الأم، حيث قام الأطفال بذكر تضحية أمهاتهم من أجلهم.

كما أقيمت مسابقة ثقافية بين مجموعتين من الأطفال لترسيخ القيم وتنشيط ذاكرتهم وتحفيزهم على القراءة والاطلاع المستمر في شتى المجالات العلمية والثقافية والرياضية والدينية، بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية لتعليم الأطفال رسم الفراشات بألوانها الجميلة المتميزة، وتدريبهم على توظيف اللون، وورشة لتعليم كيفية عمل الباترون وطريقة تصنيع جيبة وبلوزة عملي ونظري.

 

 


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