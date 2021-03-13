الجيش الجزائري يلقي القبض على إرهابي حاول التسلل للبلاد عبر الحدود مع مالي

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت، القبض على إرهابي مطلوب حاول التسلل إلى داخل البلاد عبر الحدود مع مالي.

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم إنه السبت "في إطار مكافحة الإرهاب ، وبفضل استغلال المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية لوزارة الدفاع الوطني، أول أمس بولاية تمنراست (جنوب) من إلقاء القبض على الإرهابي عبد العزيز ولد مانتو، بعد محاولته دخول التراب الوطني بطريقة غير شرعية عبر الحدود مع مالي".

وأوضح البيان أن الإرهابي المقبوض عليه كان متابعا في إطار الأعمال والتنظيمات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل.

وأكد البيان أن هذه العملية تأتي لتؤكد عزم ويقظة قوات الجيش الجزائري على تعقب هؤلاء المجرمين وقطع كل أشكال الدعم عنهم.