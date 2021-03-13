ائتلاف النصر العراقي يدين جريمة الإرهاب في البو دور بمحافظة صلاح الدين

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أدان ائتلاف النصر العراقي الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، "مجزرة البو دور" بمحافظة صلاح الدين.

وذكر الائتلاف - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أنه "يدين مذبحة الإرهاب في البو دور بمحافظة صلاح الدين، ويترحم على الشهداء، ويطالب بتظافر الجهود لاسئتصال الإرهاب بكل تصميم وعزم".

وأضاف، أن "هذه المجزرة المروعة تستدعي من الحكومة وفعاليات المجتمع والقوى السياسية كافة التكاتف لمواجهة الإرهاب الأسود، فبوحدتنا هزمنا الإرهاب سابقاً ونستطيع استئصاله اليوم".

وتابع الائتلاف، أن "تعافي الدولة وقوتها يكمن بتضامننا ويقظتنا وفاعليتنا ضد التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد".