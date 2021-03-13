«جرينبيس» تنظم احتجاجات في 46 مدينة ألمانية ضد سياسة حزب ميركل

نظم نشطاء منظمة "جرينبيس" المعنية بحماية البيئة احتجاجات ضد سياسة الفحم التي ينتهجها الحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمام كنائس في 46 مدينة في أنحاء متفرقة من ألمانيا.

وأعلنت المنظمة اليوم السبت أنه تم التذكير خلال هذه الاحتجاجات بكاتدرائية "إميراتر"، التي دمرت بسبب التنقيب عن الفحم البني عام 2018.

وبحسب البيانات، تم تنظيم وقفات احتجاجية أمام كاتدرائية كولونيا وكنيسة "لامبرتي كيرشه" في مونستر، وكنيسة "فراونس كيرشه" في دريسدن، و كتدرائية آخن.

ذوتطالب المنظمة بنهاية أسرع لنشاط استخراج الفحم البني.

وقالت ديبوراه جروسفاجن، من المنظمة، في مونستر: "عندما يقوم ديمقراطي مسيحي مثل أرمين لاشيت، من بين كل الناس، بإهدار الكنائس من أجل الفحم، فإن ذلك يلخص سياسة الحزب المسيحي الديمقراطي المتهورة بشأن المناخ"، مضيفة أن هناك كنيسة في مدينة كينبيرج مهددة الآن بالهدم.

وتعتبر أساسات الكنيسة أقدم من كاتدرائية نوتردام في باريس.

وذكرت جروسفاجن أنه في منطقة راينلاند تم بالفعل ترحيل أكثر من 45 ألف شخص من أجل التنقيب المكشوف عن الفحم البني، ودُمرت من أجل ذلك أيضا أكثر من 100 قرية ونجع، بما في ذلك كنائس وآثار يعود تاريخها إلى قرون.