حددت الدائرة السابعة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم السبت، جلسة 10 أبريل المقبل، للنطق بالحكم على أميني شرطة في إعادة إجراءات محاكمتهما بقضية مقتل مجدي مكين بقسم شرطة الأميرية.



وكانت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، قضت فى 12 ديسمبر الماضي، بالسجن 3 سنوات لـ9 متهمين وبراءة آخر فى اتهامهم بقتل مجدى مكين داخل قسم الأميرية.



كان المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، أمر بإحالة معاون مباحث قسم الأميرية، و9 من أمناء الشرطة، إلى محكمة الجنايات بتهمة ضرب أفضى إلى موت، في واقعة تعذيب المجني عليه مجدي مكين حتى الموت داخل قسم شرطة الأميرية.



نسبت النيابة للمتهمين تهم تعذيب المجني عليه حتى الموت والإضرار العمدي بجهة عملهم "وزارة الداخلية"، وإحداث الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي لرفقاء مجدي مكين، والتزوير في محضر الضبط الخاص بمجدي مكين وزملائه.



وتسلمت النيابة، تقرير الطب الشرعي، الذي أكد تعرض مجدي مكين للتعذيب، وتساند مع أقوال زملاء مجدي مكين في التحقيقات، وأن سبب الوفاة الوقوف على ظهره، ما أحدث له صدمة عصبية في الوصلات العصبية بالنخاع الشوكي، نتج عنه حدوث جلطات في الرئتين، وتسببت في وفاته.



وقُتل مكين، 51 عامًا، بعدما ألقت قوة شرطة تابعة لقسم اﻷميرية القبض عليه في نوفمبر 2017.