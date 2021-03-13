روسيا تسجل 9 آلاف و908 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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سجلت السلطات الصحية الروسية 9 آلاف و908 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى 4 ملايين و380 ألفا و525 إصابة.

وذكر بيان للمركز الروسي لمكافحة عمليات انتشار فيروس "كورونا" اليوم السبت أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 83 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي.

وأضاف البيان أن العدد الأكبر من هذه الإصابات تم تسجيله في العاصمة الروسية موسكو بواقع 1600 إصابة، تليها مدينة سان بطرسبورج بـ 943 إصابة، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 609 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار البيان إلى تسجيل 475 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 91 ألفا و695 شخصا.

وأوضح المركز أن 12 ألفا و868 شخصا تعافوا من الفيروس وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد إلى 3 ملايين و985 ألفا و897 شخصا.

كانت روسيا بدأت في 5 ديسمبر الماضي حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.