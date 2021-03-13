الهند تعد قواعد للتجارة الإلكترونية قد تؤثر على أمازون ووول مارت

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، أن الهند أعدت مسودة بشأن قواعد التجارية الإلكترونية لمكافحة "الاحتكار الرقمي" ومساعدة الشركات الناشئة المحلية، قد تؤدي إلى إعاقة خطط التوسع لشركات مثل "أمازون" و "وول مارت".

وذكرت الوكالة أنها اطلعت على نسخة من المسودة، مشيرة إلى أن تلك القواعد تسعى إلى تحديد مدونة سلوك لبائعي التجزئة عبر الإنترنت وتحديد التدفق عبر الحدود لبيانات المستخدم.

وأشارت إلى أن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي ، التى أقلقتها شكاوى قاعدتها التصويتية التقليدية المتمثلة فى صغار تجار التجزئة ، تعمل على صياغة القواعد للحد من هيمنة "أمازون" و"فليبكارت" المملوكة لشركة وول مارت في سوق التجزئة الهندية الذي يقدر بنحو تريليون دولار.

وتعتمد أحدث المقترحات على القوانين التي تمنع الشركتين الأمريكيتين من تقديم خصومات كبيرة، وتردع الترتيبات الحصرية مع البائعين المفضلين.

وتفيد تلك القواعد بأن سياسة التجارة الإلكترونية الشاملة الجديدة ستوجه النمو وتهدف إلى "تقليل تشوهات السوق السائدة".

وشكلت الوثيقة المكونة من تسع صفحات أساس مناقشة أجراها مسؤولون من وزارات مختلفة في اجتماع اليوم السبت دعت إليه إدارة تعزيز الصناعة والتجارة الداخلية في وزارة التجارة والصناعة الهندية.