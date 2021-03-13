 ابن شقيق عبدالحليم حافظ: القائمون على حفل الهولوجرام لم يحصلوا على تصريح مننا - بوابة الشروق
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ابن شقيق عبدالحليم حافظ: القائمون على حفل الهولوجرام لم يحصلوا على تصريح مننا

عبد الحليم حافظ
عبد الحليم حافظ
أمل محمود
نشر في: السبت 13 مارس 2021 - 10:09 م | آخر تحديث: السبت 13 مارس 2021 - 10:09 م

قال محمد شبانة، ابن شقيق الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، إن القائمين على تنظيم حفل الهلوجرام للفنان الراحل عبدالحليم حافظ حصلوا على تصريح إقامة الحفل وطرحوا التذاكر للبيع دون أن يأخذوا تصريح من العائلة أو من جمعية الملحنين والمؤلفين.
وأعرب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، عن استيائه بعدم أخذ القائمين على الحفل لتصريح من عائلة الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، مضيفًا أنه لا يعرف منظمي الحفل.
وأضاف أن الشركة القائمة على الحفل لم تحترم حقوق الملكية الفكرية، على الرغم من تشديد القيادة السياسية على أهمية الحفاظ عليها.
وتأجل حفل هولوجرام للفنان الراحل العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، الذي كان من المقرر أن يعقد خلال الثاني من شهر أبريل المقبل في قصر البارون، بعد أن قررت أسرة العندليب مقاضاة القائمين على الحفل، لعدم حصول ورثة الفنان الراحل على حقوقهم المالية من الحفل وعدم الرجوع إليهم عند تنظيمه.


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