زيادة عدد نواب رئيس الكاف وتخصيص 97 مليون دولار لتطويرة الكرة الإفريقية

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن زيادة عدد مقاعد نواب رئيس الكاف، وذلك مع انطلاق الدورة الجديدة، التي سيقود فيها باتريس موتسيبي المهمة.

كما قرر الاتحاد الإفريقي تخصيص 97 مليون دولار لتطوير كرة القدم داخل القارة في الموسم المقبل.

وأوضح الكاف في بيان رسمي عبر أن المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي وافق على قرارات مهمة، هي:

- تقرير النشاط والبيانات المالية حتى 30 يونيو 2020، وكذلك ميزانية 2021-2022 المقدرة بنحو 118 مليون دولار، منها 97 مليون دولار مخصصة لكرة القدم وتطويرها.

- زيادة عدد نواب الرئيس من 3 مقاعد إلى 5 لضمان تمثيل أفضل لجميع مكونات الكاف داخل مكتب اللجنة التنفيذية

- دقة أفضل في حدود ممارسة رقابة الأهلية من قبل لجنة الحوكمة في الكاف، ولا سيما للرئيس وأعضاء المجلس التنفيذي للفيفا.

- تعديل شروط القبول النوعية لأعضاء المنظمة "الكاف".

وكان موتسيبي قد اُنتخب رئيسًا جديدًا للكاف أمس الجمعة بالتزكية، بعد انسحاب 3 مرشحين ضده هم أحمد ولد يحيى وأوجستين سنجور وجاك أنوما.