 مؤسسة متاحف ألمانية شهيرة تعيد فتح بعض من معارضها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مؤسسة متاحف ألمانية شهيرة تعيد فتح بعض من معارضها

د ب أ
نشر في: السبت 13 مارس 2021 - 9:42 ص | آخر تحديث: السبت 13 مارس 2021 - 9:42 ص

تعتزم مؤسسة متاحف دريسدن الألمانية (SKD)، وهي أقدم وأشهر مؤسسة متاحف في ألمانيا، إعادة فتح بعض المتاحف يوم الاثنين المقبل بعد إغلاق دام أربعة أشهر فرضته الحكومة للحد من جائحة كورونا.

وأعلنت المؤسسة، أمس الجمعة، أن معرض "Old Masters" للصور ومعرض "Sempergalerie" المجاور في مدينة درسدن بشرق ألمانيا سيكونان أول المعارض التي سيعاد فتحها.

وقالت ماريون أكرمان، المديرة العامة للمؤسسة: "كانت الثقافة، وستظل، جزءا لا غنى عنه في مجتمعنا، وهو أمر يتضح بشكل متزايد، خاصة خلال الانغلاق".

ومن المنتظر افتتاح المتاحف الـ15 التي تقع تحت مظلة المؤسسة تدريجيا، في ظل إجراءات صارمة للنظافة.


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