أوكرانيا تعلن مقتل 2187 مدنيا في مدينة ماريوبول

أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل أكثر من 2000 مدني حتى الآن في مدينة ماريوبول الساحلية الواقعة جنوبي أوكرانيا.

وقال مجلس المدينة اليوم الأحد إن 2187 شخصا لقوا حتفهم منذ بدء الحرب الهجومية الروسية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي مشيرا إلى وقوع 22 غارة جوية على المدينة الواقعة على بحر أزوف خلال الـ24 ساعة الماضية فقط تم خلالها إسقاط نحو 100 قنبلة.

وذكر المجلس أن المهاجمين يتعمدون مهاجمة المباني السكنية واتهمهم بتدمير مستشفيات والبنية التحتية أيضا، وفي المقابل تصر روسيا على أنها لا تهاجم سوى الأهداف العسكرية فقط.

تجدر الإشارة إلى أن وحدات روسية تحاصر منذ أيام مدينة ماريوبول التي يقطنها نحو 400 ألف نسمة وقامت الوحدات الروسية بعزل المدينة عن بقية أوكرانيا.

وحسب البيانات الأوكرانية، قامت قوات انفصالية موالية لموسكو باقتحام ضواحي المدينة التي تعتبر رمزا للمقاومة الأوكرانية حيث تم صد العديد من المحاولات للقوات الانفصالية للاستيلاء على المدينة منذ بدء الحرب في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا في عام 2014.