ضبط 21 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.



وأسفرت جهود الحملات التي أشرف عليها اللواء مؤمن سعيد مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 20554 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 5602 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و145 مخالفة سير بدون تراخيص، و15مخالفة موقف عشوائي، و28 مخالفات لشروط التراخيص، 9 مخالفات دراجات نارية.



يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.