كشف ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة، عن السبب وراء عدم توقيع عقوبة على جماهير الأهلي خلال مباراة فريقهم أمام بيراميدز، في اللقاء المؤجلة من الجولة الـ 8 بالدوري.

وكان البعض عبر وسائل الإعلام المختلفة، طالب بمعاقبة الجماهير المنتمية للأهلي، بعد رؤية بعض الهتافات ضد رمضان صبحي وشريف إكرامي وأحمد فتحي وعبدالله السعيد، الرباعي الذي سبق وأن ارتدى قميص الأحمر من قبل، إلا أنها لم تحمل ألفاظًا مسيئة.

وقال سويلم في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "الشمس": «مراقب المباراة لم يسجل في تقريره أي سباب من جماهير الأهلي ضد لاعبي بيراميدز».

وتابع: «لدينا لائحة عقوبات واضحة أمام الجميع، في حالة الخروج عن النص من قبل الجماهير لأي نادي، ولكن لابد أن يسجل ذلك في تقرير حكم المباراة والمراقب أيضا».

وشدد: «أحترم جماهير الأهلي وجميع الأندية، ولا يمكن أن يصدر من خلال تصريحات ضدهم، الكل يعلم أنني أهلاوي، وأتمنى عودة الجماهير للمدرجات بإعداد كبيرة في كل المباريات، الكرة للمشجعين ولا يمكن إقامة المباريات بدونهم».

وحول موعد انتهاء الدوري، أجاب: «وفقا للتصور الحالي، مسابقة الدوري ستنتهي بنهاية شهر سبتمبر المقبل، والرابطة ترفض فكرة تأجيل المباريات لعدم وجود مواعيد آخرى لإقامة مباريات مؤجلة».