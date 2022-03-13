سفير باكستان لدى الصين: التعاون مع الصين أحدث تحولا في الاقتصاد الباكستاني

قال السفير الباكستاني لدى الصين معين الحق، إن التعاون مع الصين في إطار مبادرة الحزام والطريق أدى إلى تغيير المشهد الاقتصادي في باكستان.

وأشاد معين الحق -في تصريحاته لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية والتي نشرتها اليوم الأحد في نسختها باللغة الإنجليزية- بإنشاء الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان، وهو مشروع رائد في إطار مبادرة الحزام والطريق، قائلا إنه "أحدث تحولا" في باكستان بأكملها.

وأشار السفير إلى أن مشروعات مبادرة الحزام والطريق تعود بالفائدة على الشعب الباكستاني من خلال توفير فرص عمل، وتحسين المعيشة والقضاء على الفقر، ورفع مستوى المناطق النائية، موضحا أنه تم حتى الآن توفير أكثر من 70 ألف فرصة عمل بفضل التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق.

وذكر أن تطوير البنية التحتية والارتقاء بقطاع الطاقة ساعدا في تغيير المشهد الاقتصادي والاجتماعي والصناعي لباكستان، مضيفا أن بلاده تسعى إلى تحقيق مزيد من التعاون مع الصين في تحديث الصناعة وتكنولوجيا المعلومات منذ أن بدأت باكستان العمل على إقامة مناطقها التكنولوجية الخاصة.