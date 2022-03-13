 الجزائر: انطلاق أعمال الاجتماع الـ47 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي - بوابة الشروق
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الجزائر: انطلاق أعمال الاجتماع الـ47 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي

أ ش أ
نشر في: الأحد 13 مارس 2022 - 6:58 م | آخر تحديث: الأحد 13 مارس 2022 - 6:58 م

انطلقت أعمال الاجتماع الـ47 للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، بالجزائر العاصمة.

ويبحث الاجتماع، الذي يستضيفه البرلمان الجزائري بغرفتيه، المسائل التي تشغل اهتمام العالم الإسلامي في الوقت الراهن، بالإضافة إلى عدد من القضايا التنظيمية؛ منها على وجه الخصوص تحديد موعد ومكان الدورة الـ17 لمؤتمر الاتحاد.

ومن المنتظر أن يسفر هذا الاجتماع عن بيان ختامي يؤكد المشاركون فيه موقف الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من القضايا، التي تهم حاضر ومستقبل الأمة الإسلامية.

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