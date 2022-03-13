الحرس الثوري الإيراني يكشف نوع الصواريخ التي قصف بها أربيل

قال الحرس الثوري الإيراني، مساء الأحد، إن قصف أربيل في إقليم كردستان شمال العراق، فجر اليوم، تم بـ 10 صواريخ من طراز ”فاتح 110″، وفق ما ذكرت وكالة أنباء ”تسنيم“ التابعة له.

ونقلت الوكالة عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إن ”الصواريخ الإيرانية أطلقت من المنطقة الشمالية الغربية في إيران، وإن جميع هذه الصواريخ أصابت الهدف بدقة“.

وأضاف المصدر أن ”الصواريخ التي جرى إطلاقها كانت من عائلة صواريخ فاتح من بينها فاتح 110″، زاعما أن المكان المستهدف في محافظة أربيل يعد ”مركزا يضم عددا كبيرا من الإسرائيليين“.

وذكرت قناة ”سباه نيوز“ المقربة من الحرس عبر ”تلجرام“، أنه ”وفق المعلومات الدقيقة والرسم البياني الموجود فقد تم تحديد موقع انطلاق هذه المسيرة في أربيل، وقام الحرس الثوري الإيراني بقصفه بعدد من الصواريخ الباليستية، فجر اليوم“.

وزعمت القناة أن ”هذه العملية أدت إلى سقوط 3 قتلى من الضباط الإسرائيليين بينهم امرأة، إضافة إلى 7 جرحى، 4 منهم في وضع حرج“.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن، اليوم الأحد، مسؤوليته عن الهجوم، فيما لاقت العملية تنديدا من قبل مختلف القوى السياسية العراقية.