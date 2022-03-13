ضبط مسجل خطر قتل صديقه لسرقة أمواله بالمنوفية

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تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن المنوفية، من كشف غموض العثور على جثة عامل خردة داخل مزرعة بالمنوفية. إذ تبين ان مرتكب الواقعة صديق المجني عليه لسرقته.

البداية بتلقي مركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية بلاغا من خفير خاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الشهداء - بعثوره على جثة شخص مجهول داخل المزرعة حراسته الكائنة بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين أن الجثة بها طعنات متفرقة بالجسم ولم يُعثر معه على ثمة متعلقات شخصية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد هوية المجنى عليه وتبين أنه (عامل خردة- مقيم بدائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة)، وباستدعاء والدته قررت بخروج نجلها بتاريخ 6 مارس الجارى وبحوزته مبلغ مالى.

وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، بقيادة اللواء عبدالله جلال مدير المباحث، عن أن وراء ارتكاب الواقعة (شخص "له معلومات جنائية" ومقيم بمحافظة المنوفية) وتربطه علاقة صداقة بالمجنى عليه.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأرشد عن (الأداة المستخدمة "سكين"، هاتف المجنى عليه المستولى عليه، مبلغ مالى متبقى من متحصلات الواقعة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.