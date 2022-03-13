 سقوط عاطل بحوزته 100 كيلو بانجو بالشرقية - بوابة الشروق
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سقوط عاطل بحوزته 100 كيلو بانجو بالشرقية

مصطفى عطية
نشر في: الأحد 13 مارس 2022 - 2:21 م | آخر تحديث: الأحد 13 مارس 2022 - 2:21 م

ألقى قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن الشرقية، القبض على عاطل بحوزته 100 كيلو بانجو وسلاح نارى وذخائر بدون ترخيص بقصد الاتجار بالشرقية.

تمكن قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية) حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة مركز شرطة صان الحجر. وبحوزته (طبنجة، 3 خزائن، طلقات لذات العيار، كمية من مخدر البانجو وزنت 100 كيلو، مبلغ مالى).

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والسيارة لاستخدامها فـى ترويج المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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