البرتغال تفرج عن حاخام يهودي على صلة بمحاولة تجنيس الروسي أبراموفيتش

أُفرج عن كبير حاخامات مدينة بورتو البرتغالية اليوم الأحد، بعد أن ألقي القبض عليه فيما يتعلق بتحقيقات بارتكاب مخالفات مزعومة بتجنيس الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، ويهود آخرين.

غير أن كبير الحاخامات دانييل ليتفاك، وفقا لوكالة "لوزا" البرتغالية للأنباء، وصحيفة "كوريو دا مانها"، قد لا يغادر البرتغال حتى إشعار آخر، وتعين عليه تسليم جواز سفره كما يجب عليه إخطار الشرطة عن مكان وجوده ثلاث مرات في الأسبوع.

وكان ألقي القبض عليه الخميس الماضي فيما يتعلق بالموافقة على تجنيس أبراموفيتش العام الماضي. وكانت طلبات التقديم تستلزم العديد من الوثائق في البرتغال بما يثبت أنهم متحدرون من يهود نازحين. ويشتبه في أن كبير الحاخامات، في حالة أبراموفيتش، من بين حالات أخرى، قد أصدر وثائق إثبات غير قانونية.

وأبراموفيتش، هو مالك فريق الدرجة الأولى في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، تشيلسي، ويحمل الجنسية الروسية والبرتغالية والإسرائيلية.

وكانت إنجلترا فرضت عقوبات على الملياردير البالغ من العمر 55 عاما يوم الخميس الماضي، على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفقا لتقرير الوكالة فإن التحقيقات التي أجراها القضاء البرتغالي لا تستهدف الحاخام الأكبر فحسب، بل تستهدف أيضا أعضاء آخرين في الجالية الإسرائيلية بمدينة بورتو.

ويشمل ذلك مقترفي جرائم مثل ممارسة النفوذ والرشوة والفساد والتزوير وغسيل الأموال والاحتيال الضريبي وتشكيل منظمة إجرامية.

وأعلنت الشرطة الجنائية البرتغالية في يناير الماضي أنها تحقق في الأمر، وتنفي الجالية هذه المزاعم.

عرضت البرتغال وأسبانيا على أحفاد اليهود السفارديم (أصولهم إسبانية وبرتغالية) الذين طردوا من شبه الجزيرة الأيبيرية في القرنين الخامس عشر والسادس عشر فرصة التقدم بطلب للحصول على الجنسية في هذين البلدين، بغض النظر عن البلد الذي يعيشون فيه.

ولا يتعين على السفارديم التخلي عن جنسيتهم السابقة عند التجنيس.

ووفقا للمعلومات الرسمية استغل العديد من الروس هذا التمييز في حالات كثيرة.