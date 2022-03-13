صحيفة: أبوظبي تسعى لتعزيز مبادئ التسامح والانفتاح تجاه الشعوب والثقافات المختلفة

أكدت صحيفة (البيان) الإماراتية، أن أبوظبي تسعى لتعزيز مبادئ التسامح والانفتاح تجاه الشعوب والثقافات المختلفة، حيث تنبع هذه المبادئ من رغبتها في بناء علاقات سياسية واقتصادية واجتماعية، على الصعيد الدولي، كأداة لإرساء أسس الاستقرار والتنمية والتعايش السلمي.

وذكرت الصحيفة -في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان "وجهة واحدة"- أن الانفتاح على العالم يعد من السمات الأصيلة في سياسة الإمارات الخارجية ويعكس طبيعة مجتمعها، الذي يتسم بالانفتاح على الثقافات والحضارات المختلفة، كما يعكس الرسالة السامية التي تحملها، مشيرة إلى أن الإمارات تؤمن بأن انفتاح الدول والمجتمعات على بعضها البعض، من شأنه أن يعمق أواصر الصداقة والتقارب، ويكرس الصور الإيجابية المتبادلة في ما بينها، على نحو يدعم أجواء السلام والتفاهم والحوار على المستوى العالمي.

وأوضحت أن الإمارات وجهة اقتصادية واحدة، ووجهة سياحية واحدة، ووجهة صناعية واحدة، ووجهة استثمارية واحدة، ووجهة ثقافية واحدة، فهي تعمل على مدّ جسور التواصل والانفتاح مع مختلف دول العالم وشعوبه، ولقد نجحت بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، في بناء علاقات إيجابية مع العالم، لا سيما في الجوانب الاقتصادية والتنموية، وتمثل اليوم وجهة اقتصادية حيوية وفاعلة على خريطة الاقتصاد والتجارة والاستثمار دولياً، وتواصل الدولة جهودها ومشاريعها الاستراتيجية، لتطوير مكانتها الاقتصادية العالمية، في إطار مبادئ الخمسين، ومستهدفات مئوية الإمارات 2071.