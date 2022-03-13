أعلن، حازم أبو الفتوح، وكيل أعمال التونسي سيف الدين لجزيري، مهاجم الزمالك، أنه تلقى العديد من العروض بالدوري الإماراتي من أجل التعاقد مع اللاعب خلال الفترة الماضية.

وجاء ذلك بعدما، قام مرتضى رئيس نادي الزمالك، بعرض اللاعب لـ البيع، على خلفية خسارة الأبيض أمام الوداد المغربي، في دوري أبطال إفريقيا.

وقال حازم، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "الحياة": «سيف الدين يمتلك عقد مع الزمالك ينتهي 2024، والمهاجم متمسك باستكمال تعاقده مع الفريق».

وأضاف: «من المنتظر أن ندرس العروض المقدمة للاعب، عقب قرار مجلس إدارة الزمالك بشأن عرض الجزيري للبيع، سيكون هناك جلسات مع محامي اللاعب بالخارج خلال الساعات المقبلة لحسم الأمر».

وتابع: «هداف كأس العرب ولاعب المنتخب التونسي، إضافة لأي فريق، وكذلك الزمالك نادي كبير ويضيف لأي لاعب في سجله، ولكن سيف انضم لنسور قرطاج قبل تعاقد الزمالك معه».

وواصل: «هناك عدت أندية من الدوري الإماراتي تريد ضم الجزيري، سندرس كافة العروض المقدمة ونعلن عن التفاصيل في أقرب وقت».

واختتم: «الجزيري يؤدي تدريباته رفقة الفريق، بكل جدية ويحب أن يستمر داخل الزمالك، هناك تذبذب واضح لمستوى الكثير من لاعبي الزمالك وليس هو فقط، سيشارك خلال الفترة المقبلة مع تونس بعد أن تم استدعائه للجولة المقبلة في تصفيات كأس العالم».