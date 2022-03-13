الخارجية الأمريكية: الهجوم على قنصليتنا في أربيل كان يستهدف السيادة العراقية

قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة لا تعتقد أن القنصلية الأمريكية في العراق كانت هدفا للهجوم الصاروخي الذي تعرضت له مدينة أربيل، صباح اليوم.

ووصفت شيرمان في تصريح، نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، الهجوم بأنه "هجوم على السيادة العراقية"، قائلة: "لا نعتقد أن القنصلية كانت هدف هذا الهجوم".

وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، تعرض مدينة أربيل إلى هجوم بعدد من الصواريخ، دون وقوع خسائر بشرية.

وأضافت أن الصواريخ سقطت في مواقع مختلفة من المدينة، موضحة أن القوات الأمنية شرعت في فتح تحقيق في الحادث، وأكدت أن هذه الأعمال غير المبررة سيكون مصيرها الخسران وسينال مرتكبوها الجزاء العادل.

من جهته، أوضح جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان أن الهجوم تم عبر 12 صاروخا باليستيا، دون تسجيل أضرار كبيرة.