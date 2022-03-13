المصري يسعى لاستعادة توازنه أمام أوتوهو في مواجهة صعبة بالكونفدرالية

يلتقي فريق المصري البورسعيدي، بقيادة التونسي معين الشعباني، مع نظيره أوتوهو ديو بطل الكونغولي، في السادسة من مساء اليوم الأحد، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويبحث المصري، عن استعادة توازنه في المجموعة بشكل سريع بعد تراجعه لـ المركز الثالث خلف أوتوهو، بعد تساويهما برصيد 4 نقاط، ولكن الموجهات المباشرة لصالح الأخير.

وحرص معين الشعبانى، على بث روح المنافسة بين لاعبي المصري خلال المران الأخير للفريق، قبل لقاء اليوم، مطالبا الجميع بالتركيز الشديد واستغلال أنصاف الفرص من أجل التسجيل مبكرا، وحصد الثلاث نقاط من أجل العودة للمنافسة على بطاقة العبور للدور المقبل.

ومن المنتظر أن يخوض الشعباني اللقاء، بتشكيل مكون من: «أحمد مسعود في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي أحمد شديد وهيثم العيوني وياسر حمد وأسامة الجزار، وفي الوسط فريد شوقي وعمرو موسى وجريندو، وعمرو مرعي وأحمد حمود ومحمد عنتر في الهجوم».