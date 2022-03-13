الكويت: افتتاح أول خط إنتاج أدوية وطني لتلبية الاحتياجات المحلية

قال وزير الصحة الكويتي الدكتور خالد السعيد، إن الأمن الصحي جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني، وإن هناك الكثير من العبر والدروس المستفادة من مواجهة جائحة كورونا، أهمها اعتماد الدول على إمكانياتها ومصادرها المحلية في حالة الطوارئ.



وأضاف -خلال حفل أقامته الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية، اليوم الأحد؛ بمناسبة افتتاح أول خط لإنتاج 26 منتجا دوائيا تمتلكه مختبرات (أبوت) الأمريكية العالمية، تنفيذا لاتفاقية توطين تصنيع هذه المنتجات بعد عملية تخللها نقل المعرفة- أن من أهم أهداف الوزارة حاليا البدء بأول خطوة لتصنيع الأدوية الحيوية الهامة في الكويت لتلبية الاحتياجات المحلية وربما الإقليمية أيضا في القريب العاجل.



وأشار إلى أن بدء هذه المرحلة يتم بالتعاون مع شركة (أبوت) التي بادرت بالتعاون مع الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية بإنجاز هذا المشروع المميز، وهناك المزيد من التعاون والشراكة مع شركات أخرى؛ لتحقيق الهدف المطلوب وسنقوم بالإعلان عنها قريبا.



وأكد التواصل مع مؤسسات عالمية تعني بصناعة وإنتاج اللقاحات لنقل تكنولوجيا تطوير وتصنيع اللقاحات الواقية من الأمراض المعدية محليا تحسبا لأي طارئ، مضيفا أن الوزارة لن تدخر وسعا في سبيل تسهيل دخول الشركات المصنعة للأدوية إلى الكويت للحفاظ على الأمن الصحي.



وأوضح أن جائحة كورونا لم تنته عالميا إلا أنها في مرحلة انحسار "لذا نعيش حياة طبيعية بتيقظ من خلال التقصي الوبائي ومراقبة الوضع من قبل جنود مجهولين يتولون الفحص يوميا في مختلف المحافظات؛ للتأكد من عدم وجود بداية لموجة أخرى.



من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة الكويتية فهد الشريعان، في كلمته خلال الاحتفال: إن افتتاح الخط يعد أول استثمار أجنبي في الكويت بهذا الحجم في القطاع الصحي، كما أنها المرة الأولى التي تقوم فيها شركة عالمية في هذا القطاع بتوطين التصنيع في الكويت.



وأضاف أنها ستكون كذلك المرة الأولى التي تحمل فيها منتجات يتم استخدامها حول العالم ختم (صنع في الكويت)، مشيرا إلى أنه إنجاز للاقتصاد الكويتي إذ يدفع صناعته وقدراته المحلية إلى مستوى دولي.



بدوره، سلط القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية جيمس هولتسنيدر -في كلمته- الضوء على أهمية هذا الاستثمار في سياق العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، لافتا إلى دور غرفة التجارة الأمريكية في تسهيل هذه الشراكة وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.



من ناحيته، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة ميزان القابضة محمد الوزان: إن هذا اليوم يمثل فصلا جديدا في القطاع الصحي والاقتصاد المحلي "ونحن فخورون بأن يكون لنا دور محوري في كتابة هذا الفصل مع بداية تصنيع منتجات مختبرات (أبوت) الشهيرة في الكويت".



بدوره، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية الدكتور راشد خزعل: "إننا عملنا جاهدين خلال الأشهر الثمانية الماضية للاستعداد لهذا اليوم وإطلاق خط تصنيع منتجات مختبرات أبوت لتحمل علامة (صنع في الكويت)".