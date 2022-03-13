الحرب الروسية الأوكرانية، لا تتوقف المساعِ الدولية الجارية عن محاولة وقف الاحتدام العسكري بين الكرملين وكيف، حيث جرت مكالمة هاتفية طويلة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشار الألماني أولاف شولتس، فى محاولة لوقف نزيف الدم الجارى بين الجانبين.

الحرب الروسية الأوكرانية

وخلال المكالمة التى ركزت على مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة وقف إطلاق النار فورًا، كشرط أساسي لإجراء مفاوضات بين الجانبين، وهو ما اتفق معه المستشار الألماني أولاف شولتس أيضًا.

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ووفقًا لما أشار إليه مسؤولون فرنسيون، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتطرق إلى مسألة وقف إطلاق النار من جانبهم أو القيام بذلك مستقبلًا.

مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية

يأتي هذا فى ظل تطورات متلاحقة وسريعة بشأن الوضع الميداني للحرب الجارية، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية فى بيان لها أن القوات المسلحة تمكنت من تدمير المركز الرئيسي لاستخبارات الإشارة الأوكرانية فى بروفاري، وأيضًا المطار العسكري فى فاسيلكيف.

وفى وقت لاحق، كان الرئيس الأوكراني، قد أشار إلى أن الجانب الروسي قد اتخذ نهجًا مختلفًا فى المفاوضات الساعية إلى إنهاء الحرب، حيث يرى وفقًا لتصريحات له أن هناك تحولات إيجابية فى المفاوضات.

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وفى خضم الأحداث الجارية، كانت روسيا قد وجهت تحذيرًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب مدها أسلحة متعددة إلى كييف، حيث صرح سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية، مؤكدًا أن القوافل التى ستنقل السلاح إلى أوكرانيا ستكون هدفًا مشروعًا للقوات المسلحة.

إحصائيات بشأن الحرب الروسية الأوكرانية

كانت القوات المسلحة الأوكرانية، قد نشرت فى الثاني عشر من شهر مارس، أنها قامت بقتل 12 ألف جندي روسي، وتمكنت أيضًا من تدمير 362 دبابة وأيضًا 58 طائرة، وغيرها من التلفيات اللوجستية والبشرية الأخرى.

ووفقًا لإحصائيات نشرتها وكالة رويترز، فإن الوفيات التى وقعت حتى الآن قد وصلت لـ 14 ألف شخص، وبلغ عدد النازحين حوالي 2.6 مليون مواطن تقريبًا، وسقط حوالي ألف مبنى حتى الآن.

وللحرب الروسية الأوكرانية، انعكاسات خطيرة على عدد كبير من الدول العربية والغربية، حيث يعتبر الدولتان من المصدرين للمواد الغذائية وأيضًا يملكون قدر هائل من مشتقات الغاز والنفط.