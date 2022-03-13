حسن مصطفى يوضح بند الـ8 سنوات والخدمة العسكرية في قانون الرياضة الجديد

أكد حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكر اليد، أن بند الـ 8 سنوات لا يوجد تحديد للفترات في قانون الرياضة.

وأضاف في تصريحات عبر برنامج "حضرة المواطن" مع الاعلامي سيد علي:" يجب تعظيم دور الجمعيات العمومية خلال الفترة القادمة وهي التي تحدد الفترة وليس القانون ويكون لها السلطة في تغيير مجلس الإدارة في أي وقت في حال عدم تلبيه أهداف الأعضاء".

وواصل "القانون يمتلك مرونة كبيرة خاصة في الأمر الخاصة بالخدمة العسكرية وهناك من حصلوا على إعفاء نهائي من الجيش وسيكون لهم تواجد أيضا وعدم استبعادهم من المشهد الرياضي".

وتابع "اللجنة الأولمبية المصرية تحافظ على الحركة الأولمبية في مصر ومن حقها التدخل في الأمور الخاصة بمجالس الإدارات من أجل الحفاظ على الرياضة المصرية ومن يخرج عن المنظومة تقوم اللجنة بإيقافه ومن ترى خروجة عن قواعد الرياضة".

واختتم "أتوجه بالتحية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما يقدمه لمصر خلال السنوات الأخيرة ويجب علينا العمل بجهد كبير والحفاظ على العنصر البشري فيما يخص الرياضة المصرية لأنها أخلاق ومتعة الجماهير".