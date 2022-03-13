الجامعة العربية تشيد بالاستجابة السريعة للدول العربية فيما يتعلق بجالياتها في أوكرانيا

أشادت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، بالدور الذي قامت به الدول العربية واستجابتها السريعة خلال التطورات الجارية في أوكرانيا فيما يتعلق بالجاليات المقيمة هناك.

وأكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة، فى كلمة خلال الاجتماع الثامن الذي لعملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة وزعتها الجامعة العربية اليوم الأحد، حرص الأمانة العامة على التحضير الجيد لمشاركة المنطقة العربية في المنتدى الأول لاستعراض الهجرة الدولية، مشيرة إلى جهود الأمانة العامة لاستعراض الاتفاق العالمي للهجرة في المنطقة العربية.

ركز الاجتماع على آخر المستجدات بشأن عملية استعراض الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية الذي تم اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2018، وتحضير الدول الأعضاء للمشاركة الفعالة في المنتدى الأول لاستعراض الهجرة الدولية الذي سيعقد بنيويورك في الفترة من 17-20 مايو 2022.

كما قامت كل من كارميلا جودو، المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومهريناز العوضي، مدير قطاع العدالة الاجتماعية والسكان والتنمية الشاملة باللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، بعمل مداخلتين حول المستجدات بشأن استعراض الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية والتحضير لمنتدى استعراض الهجرة الدولية.

كما تم تخصيص جلسة للدول الأعضاء لعرض جهودها في عملية استعراض الاتفاق العالمي للهجرة على المستوى الوطني والإقليمي ورؤيتها للمشاركة الفعالة في منتدى استعراض الهجرة الدولية.

وشدد المشاركون خلال الاجتماع على رفض النبرة العنصرية التي سادت الخطاب الإعلامي في الأزمة الأوكرانية وطالت اللاجئين من الدول العربية، ونبذ أي شكل من أشكال التفرقة والتعصب، كما دعوا إلى مواجهة ظاهرة العداء للأجانب والتمييز ضدهم بجدية.

وصدر عن الاجتماع بيان ختامي لرفعه إلى منتدى استعراض الهجرة الدولية كمساهمة من عملية التشاور العربية تضمن أبرز النقاط التي تؤكد عليها الدول العربية فيما يخص متابعة تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة. كما ناقش الاجتماع مضمون البيان الذي سيصدر بمناسبة اليوم العالمي للاجئين (20 يونيو 2022) وهو أحد البنود الدائمة على جدول أعمال اجتماعات عملية التشاور، إلى جانب مناقشة خطة عمل عملية التشاور لعامي 2022-2023.