كشفت تقارير صحفية بريطانية عن رغبة مانشستر سيتي في التعاقد مع نجم تشيلسي ريس جيمس، الذي يُقدم مستويات رائعة للغاية مع البلوز في الموسم الجاري.

وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن صحيفة الديلي ميل، يتطلع الفريق السماوي إلى التعاقد مع جيمس كبديل لكايل ووكر، وقد ينتهي الأمر بالوضع الفوضوي في ستامفورد بريدج ليكون الحافز المثالي لحدوث الصفقة.

مستقبل نادي تشيلسي غير مؤكد بعد قرار حكومة المملكة المتحدة معاقبة مالك النادي رومان أبراموفيتش. قد يواجه البلوز بعض الأوقات العصيبة ما لم يقرر أبراموفيتش بيع النادي دون ربح جنيه إسترليني واحد من البيع.

يقال إن اللاعبين في حالة ذعر بشأن الموقف حيث لم يعد بإمكان النادي التفاوض على عقود جديدة حتى يتم رفع العقوبة. وردت تقارير عديدة تشير إلى أن لاعبي تشيلسي يعيدون النظر في مستقبلهم في فريق لندن.

نجوم أمثال أمثال أندرياس كريستنسن وأنطونيو روديجر وسيزار أزبيليكويتا هم بالفعل على وشك مغادرة النادي بعد نهاية عقودهم مع حلول هذا الصيف.

بناءً على تقرير حديث، حدد نادي مانشستر سيتي الظهير الأيمن ريس جيمس البالغ من العمر 22 عامًا كلاعب محتمل يمكن إضافته إلى فريقه. يدرك فريق السيتيزينس مخاوف اللاعبين ويمكنهم الاستفادة من الموقف لجذب جيمس إلى ملعب الاتحاد هذا الصيف.

ريس جيمس هو أحد الشباب الذين أبهروا البلوز هذا الموسم. أمثال ماسون ماونت وتريفوه شالوبه قد صعدوا جميعًا من خلال نظام شباب تشيلسي ليصبحوا لاعبين مهمين في الفريق الأول.