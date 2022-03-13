اتحاد الغرف التجارية: لا يمكن القول إن الأسعار انخفضت فعليا لكن متوقع ذلك

قال محمد المصري، النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف التجارية، إن أسعار القمح انخفضت إلى قيمة تتراوح بين 350 و400 جنيه.

وأضاف، في مداخبة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء اليوم الأحد، أن الدولة بكل الأجهزة المعنية تعمل على إتاحة السلع في الأسواق بكميات كبيرة مع معارض «أهلا رمضان»، وذلك بتوفيرها في توقيت واحد على مستوى جميع المحافظات.

وأكد أنه لا شك أن إتاحة السلع وزيادة المعروض في السوق من الفترض كقاعدة اقتصادية أن يخفض من الأسعار، قائلا إنه من المتوقع أن تنخفض الأسعار، لكن لا يمكن القول إن الأسعار انخفضت فعليًا.

ولفت إلى أن أسعار السلع التموينية الأساسية ثابتة، مضيفًا أن الدولة متكاتفة تعمل على أن تصل السلع إلى المستهلك ذات جودة وبالسعر المناسب للمواطن البسيط أن يتحمله.