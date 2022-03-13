محافظ المنيا يطمئن على المصابين في حادث انقلاب ميكروباص بمركز سمالوط

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مساء اليوم، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، حالة المصابين في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي، أمام قرية قلوصنا بمركز سمالوط، وأسفر عن وفاة مواطنة، وإصابة 16 شخصا بإصابات متنوعة وجميع الحالات مستقرة.

وأعرب القاضي، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الضحية، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، واطمأن على استقرار حالة المصابين، كما تابع تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالاتهم الصحية.

وكلف وكيل وزارة الصحة بتوفير الخدمات الطبية والرعاية اللازمة طوال إقامتهم بالمستشفى لاستكمال العلاج حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، معرباً عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، موجها الشكر لكافة الأطقم الطبية، والتمريض، ورجال هيئة الإسعاف لما يبذلوه من جهد وتقديم الخدمات الطبية للمرضي، مؤكداً حرص الدولة على توحيد الجهود لرفع كفاءة منظومة القطاع الصحي وتقديم خدمات طبية ذات كفاءة عالية للمرضى.