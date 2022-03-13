مستوطن إسرائيلي يطلق النار على مدرسة في بيت لحم

أطلق مستوطن إسرائيلي، اليوم الأحد، الرصاص على مدرسة فلسطينية في مُحافظة بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس.

وقال مسؤول بوزارة التربية والتعليم الفلسطينية في المحافظة، إن المستوطن ترجل من حافلة تقل مجموعة من المستوطنين، وأطلق الرصاص على مدرسة الخنساء الأساسية للبنين في بلدة تقوع، أثناء تواجد الطلبة في صفوفهم، ما أثار حالة من الهلع والخوف.

وأضاف أن المُستوطن عاد مع مجموعة أخرى من المستوطنين، وهم يتواجدون حاليًا في محيط المدرسة.

وتحسبا لوقوع كارثة، تم إخلاء الطالبات والطلبة من الصف الخامس فما فوق بمدرستي الجرمق الأساسية للبنات والخنساء، حفاظا على سلامتهم.