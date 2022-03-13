تعرضت الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، لأمطار متوسطة وانخفاض ملحوظ في درجة الحرارة، مما أدى لتراكم المياه ببعض الشوارع، بينما استمرت حركة الملاحة وشحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات بشكل طبيعي ومنتظم.

ووجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، الربان طارق شاهين، إداراتي الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد، وتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والبواخر لضمان سرعة الانتقال، حفاظا على الممتلكات وأرواح وسلامة الملاحة البحرية.

وقامت محافظة الإسكندرية وأجهزتها التنفيذية وشركة الصرف الصحي باتخاذ كل الاستعدادات ورفع حالة الطوارئ والدفع بسيارات تصريف المياه لكسح مياه الأمطار ومنع تراكمها لتسهيل حركة المواطنين.

وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.

يذكر أن الإسكندرية تتعرض حاليا إلى نوة "أنواء الحسوم" وتستمر لمدة 6 أيام تصاحبها أمطار ورياح جنوبية غربية.