الإسكندرية تشهد أمطارا خفيفة واضطرابات في حالة الطقس

قال رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اللواء محمود نافع، إن المحافظة تشهد، اليوم الأحد، اضطرابات في الحالة الجوية، وسقوط أمطار خفيفة.

وتابع أنه وفق الخرائط الجوية لغرفة الأمطار بشركة الصرف الصحي تشهد المحافظة غدًا الإثنين استمرار موجة طقس غير مستقرة.

وأضاف نافع، في تصريحات لـ"الشروق"، أنه تفقد محطات الصرف الصحي في منطقة المنتزه وطوسون وقرى أبيس للتأكيد على أعمال الصيانة ومتابعة المناسيب، استعدادا لآخر نوات موسم الشتاء.

واستطرد أنه تم المرور على محطة رفع تقسيم أبي قير، ومحطة رفع طوسون؛ لمتابعة سير العمل وخدمات الصيانة الدورية، ورفع الكفاءة في محطة رفع معمورة البلد، وأبي قير بمنطقة المنتزه.

و أشار رئيس الصرف الصحي أنه تم تطهير مصرف زهرة في قرى أبيس الأولى والثانية، وتطهير شبكة الصرف الصحي بشارع عرابي بمنطقة أبي قير، بالتزامن مع أعمال التطهير للشنايش، ومطابق الصرف الصحي بعدد من المناطق الساخنة غرب المدينة.

وتابع أن سيارات الكسح متمركزة في أماكنها مع استمرار تواجدها و تبادل النوبتجيات بين سائقيها، بالتزامن مع استمرار غرفة العمليات الرئيسة منعقدة على مدار 24 ساعة ومتواصلة مع الغرف الفرعية بالأحياء حتى نهاية موسم الشتاء.